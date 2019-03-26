Яровая предложила смягчить наказание подросткам за нетяжкие преступления

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила концепцию законопроекта, смягчающую ответственность для подростков, совершивших нетяжкие преступления впервые. Главными в таких случаях должны стать воспитательные, а не карательные меры, считает она. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Концепцию законопроекта Яровая озвучила на заседании экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. По ее словам, ежегодно около 4 тыс. подростков бывают осуждены за нетяжкие преступления. «Необходимо именно взаимодействие с несовершеннолетним, реальная и всесторонняя помощь с учетом его индивидуальной жизненной ситуации с тем, чтобы устранить причины, которые повлияли на деформацию его поведения и способствовали совершению преступления», — рассказала она.

Предлагается устанавливать приоритет принудительных воспитательных мер. Совершивший нетяжкое преступление подросток также будет обязан возместить пострадавшему вред и принести публичные извинения. Предполагается, что уголовная ответственность в таких случаях будет назначаться только если будет установлено, что перевоспитание подростка невозможно. Преступления против жизни и здоровья остаются в общем правовом поле, указала Яровая.

В Августе прошлого года глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов заявил, что система воспитательных колоний, предназначенных для содержания несовершеннолетних, должна быть изменена таким образом, чтобы максимально изолировать подростков от криминального мира. По его словам, необходимо создать отдельные следственные изоляторы (СИЗО) для подростков, аналоги колоний-поселений при воспитательных колониях и отдельные «участки общего режима», куда подростков будут переводить по достижении 18 лет.