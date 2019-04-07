Матвиенко в 2003 году месяц отказывала Путину стать главой Петербурга

Валентина Матвиенко призналась, что долго не могла решиться стать губернатором Санкт-Петербурга, и Владимиру Путину пришлось месяц ее уговаривать

Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В фильме «Валентина», который вышел в эфире на телеканале «Россия 1» к 70-летию Валентины Матвиенко, нынешний спикер Совета Федерации рассказала, как в 2003 году Владимир Путин предложил ей стать губернатором Санкт-Петербурга. По ее словам, положительный ответ президент получил спустя месяц уговоров, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам Матвиенко, именно Путин предложил ей пойти на выборы. «В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: «Ну, вы надумали?». Я говорю: «Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор», - сказала она.

По словам спикера верхней палаты, закончилось все тем, что ее вызвали в Кремль. Уже при личной встрече Путин заявил, что у него нет другого кандидата на пост губернатора. «Заканчивайте сопротивляться, надо идти на выборы», - процитировала президента Матвиенко.

Сам Путин в этом же фильме объяснил, что на тот момент у Матвиенко был большой опыт государственной работы, а также хорошее знание города, в котором она долгое время работала.

Матвиенко в марте-октябре 2003 года была постпредом президента в Северо-западном федеральном округе. На выборы она пошла после перехода главы Санкт-Петербурга Владимира Яковлева на работу в правительство. Победить ей удалось во втором туре.