Промоутер назвал гонорары националиста Дацика и блогера Тарасова за бой

Бывший боец ММА, националист Вячеслав Дацик получил за бой с блогером Артемом Тарасовым 300 тыс. руб. Об этом ТАСС заявил промоутер этого боя Амиран Сардаров.

Он уточнил, что Тарасов получил гонорар в размере 800 тыс. руб. «Гарантированный гонорар обоих бойцов — по 300 тыс. руб. Тарасов заработал около восьмисот», — рассказал Сардаров.

Поединок между Дациком и Тарасовым прошел 15 апреля. Бой продлился почти все три раунда (каждый по пять минут). Организаторы приняли решение остановить поединок в конце третьего отрезка после неоднократных нарушений правил со стороны Дацика. Он нанес Тарасову удар коленом по ребрам после команды «стоп», затем ударил соперника в пах, а также продолжил бой после остановки без разрешения судьи.

После поединка, победителем в котором был признан Тарасов, Дацик выразил несогласие с решением судейского корпуса. При этом у Тарасова были диагностированы переломы обеих рук, а Дацик отказался от медицинского осмотра.​