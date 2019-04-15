Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову

В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым. Дацик бой проиграл, рассказал РБК организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, который присутствовал на закрытом бое.

Дмитрий Демушкин и Вячеслав Дацик (Фото: demushkin_d / VK)

«Там было всего несколько десятков человек, мобильные у всех забирали, официальное видео будет завтра, — рассказал РБК Демушкин. — Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи. В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе — ему помогали медики прийти в чувство».

В спортивном зале Evolve Gym, где проходил поединок, ​РБК подтвердили, что бой между Дациком и Тарасовым уже завершился. «В результате победил Тарасов», — сообщил РБК собеседник в клубе.

Вячеслав Дацик с 1999 года участвовал в боях по смешанным единоборствам. В 2010 году он был арестован за участие в нескольких ограблениях салонов сотовой связи. Во время психиатрической экспертизы он был признан невменяемым и помещен в больницу, откуда вскоре сбежал. В сентябре он попросил политического убежища в Норвегии, однако местные власти отказали ему и депортировали в Россию. В 2012 году он был осужден на пять лет за ограбление, из колонии вышел в 2016 году.