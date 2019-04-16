Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Видео: TRUE GYM / YouTube

Бой прошел накануне, победу одержал Тарасов. По словам организатора русских маршей Дмитрия Демушкина, Дацика дисквалифицировали «за запрещенные приемы после трех раундов боя». По словам Демушкина, Тарасов после поединка не мог встать из-за боли в животе, медики помогали ему прийти в чувства.

Дацик участвовал в боях по смешанным единоборствам с 1999 года. В 2010 году его арестовали за участие в ограблениях салонов связи. Врачи признали его невменяемым, его поместили в больницу, откуда он вскоре сбежал. В 2012 году Дацика осудили на пять лет за ограбление, он вышел на свободу в 2016 году.

Вскоре после освобождения его снова задержали. По данным следствия, Дацик ворвался в подпольный публичный дом в Петербурге и заставил женщин пройти голыми до ближайшего отделения полиции. Его приговорили к 3,5 года колонии. В феврале 2019 года суд изменил приговор националисту за истечением срока давности, его отпустили из зала суда. Позднее Тарасов, который также участвовал в боях по смешанным единоборствам, вызвал Дацика на бой.