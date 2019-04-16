Водителей предупредили об ограничениях движения в Москве в апреле и мае

Водителей предупредили об ограничениях движения в Москве в апреле и мае

В Москве в конце апреля и начале мая будет ограничено движение по нескольким улицам из-за пасхальных мероприятий вблизи ряда кладбищ, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения будут введены 21 и 28 апреля, а также 5, 7 и 9 мая. В частности, они коснутся участка проезда Стратонавтов от Волоколамского шоссе до Тушинской площади в Северо-Западном округе, участков Вешняковской, Суздальской улиц и улицы Галины Вишневской, а также проектируемого проезда №326 в Восточном округе. На западе Москвы ограничения частично введут на улице Рузской, Боровском и Востряковском шоссе, на юго-западе — на Молодцовском проезде и путепроводе через Симферопольское шоссе. На юге столицы перекроют участок дублера Каширского шоссе от улицы Шипиловской до Ясеневой при движении в сторону области.

9 апреля Московский метрополитен объявил о досрочном открытии восьми станции Таганско-Краснопресненской линии, закрытых для проведения работ по проходке тоннеля Некрасовской линии. На следующий день были сняты ограничения движения на юго-востоке столицы.