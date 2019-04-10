На юго-востоке Москвы сняли введенные из-за метро ограничения движения

Ограничения движения на юго-востоке Москвы, установленные из-за строительства линии метро, сняты. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК.

«В районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино восстановлена прежняя схема движения транспорта», — сообщили в ЦОДД. Там также уточнили, что восстановлен доступ к парковкам и убраны блоки, обособляющие выделенные полосы.

Накануне стало известно, что Московский метрополитен досрочно открыл все станции Таганско-Краснопресненской линии, закрытые с 6 апреля для проведения работ по проходке тоннеля Некрасовской линии. Были закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».