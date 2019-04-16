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Chevron $146 (+20,88%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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В Минфине признали отсутствие решения по компенсациям нефтяникам

Минфин против задействования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации демпфера, но решение будет принимать правительство. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов, передает корреспондент РБК.

Он уточнил, что правительство должно принять решение по формуле демпфера и компенсации выпадающих доходов в весеннюю сессию, до конца июля.

«Мы предложили компромиссный вариант: обложить акцизом те нефтепродукты, что еще им не облагаются, из числа средних дистиллятов, но проходят под видом темных нефтепродуктов, тем самым уходя от налогов. Это серый рынок около 5 млн т в год», — пояснил Сазанов, отметив, что, если ставка для них будет как на средние дистилляты, дополнительно будут получены 50 млрд руб.

«Но, учитывая, что компенсировать надо 190 млрд выпадающих доходов, мы (с Минэнерго. — РБК) никак не можем договориться о механизме компенсации», — сказал он. По словам Сазанова, вопрос находится в процессе обсуждения — «либо демпфер менять не так сильно, либо искать варианты компенсации».

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Сазанов также назвал идею «Роснефти» по поставкам от 17,5% добычи для производства нефтепродуктов действенной. Однако Сазанов отметил, что необходимо придумать, как ее администрировать.

Он также ответил на вопрос РБК, будет ли распределен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на компании, не имеющие переработки. «Конечно. Поэтому мы пока и не можем найти компромисс. Если бы рост НДПИ был распределен пропорционально, он был бы уже найден», — сказал Сазанов.

В конце марта вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что финансирование компенсации нефтяникам за заморозку цен на топливо может быть частично получено за счет дополнительных акцизов на газойль. При этом он отметил, что это лишь один источник для финансирования демпфера, который уже определен. Другие источники являются предметом обсуждения в правительстве.

Теги: нефтяники, Минфин, компенсация
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