В Минфине признали отсутствие решения по компенсациям нефтяникам

Минфин против задействования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации демпфера, но решение будет принимать правительство. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов, передает корреспондент РБК.

Он уточнил, что правительство должно принять решение по формуле демпфера и компенсации выпадающих доходов в весеннюю сессию, до конца июля.

«Мы предложили компромиссный вариант: обложить акцизом те нефтепродукты, что еще им не облагаются, из числа средних дистиллятов, но проходят под видом темных нефтепродуктов, тем самым уходя от налогов. Это серый рынок около 5 млн т в год», — пояснил Сазанов, отметив, что, если ставка для них будет как на средние дистилляты, дополнительно будут получены 50 млрд руб.

«Но, учитывая, что компенсировать надо 190 млрд выпадающих доходов, мы (с Минэнерго. — РБК) никак не можем договориться о механизме компенсации», — сказал он. По словам Сазанова, вопрос находится в процессе обсуждения — «либо демпфер менять не так сильно, либо искать варианты компенсации».