Власти дадут МВД доступ к данным о здоровье водителей

Правительство разрешит МВД и Минздраву обмениваться данными о водителях. Власти также интегрируют системы техосмотра и ОСАГО и передадут контроль за автошколами и техосмотром в МВД

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Обмен медицинской информацией

МВД сможет получать данные от Минздрава о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, в частности страдают алкоголизмом и наркоманией. Об этом говорится в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был опубликован на сайте правительства.

Правоохранительные органы получат доступ и к другим медицинским заключениям, необходимым для принятия решения о выдаче водительских прав, следует из документа.

Проект разработан Минтрансом. Согласно документу, крайний срок реализации такого обмена данных — до 31 декабря 2024 года. Изначально организовать обмен данными предлагалось гораздо раньше — до конца 2020 года, сказал РБК федеральный чиновник.

О том, что в правительстве разрабатывается законопроект об обмене информацией между Минздравом и МВД, сообщало «РИА Новости» в ноябре 2018 года.