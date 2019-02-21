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Власти дадут МВД доступ к данным о здоровье водителей
Правительство разрешит МВД и Минздраву обмениваться данными о водителях. Власти также интегрируют системы техосмотра и ОСАГО и передадут контроль за автошколами и техосмотром в МВД
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обмен медицинской информацией

МВД сможет получать данные от Минздрава о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, в частности страдают алкоголизмом и наркоманией. Об этом говорится в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был опубликован на сайте правительства.

Правоохранительные органы получат доступ и к другим медицинским заключениям, необходимым для принятия решения о выдаче водительских прав, следует из документа.

Проект разработан Минтрансом. Согласно документу, крайний срок реализации такого обмена данных — до 31 декабря 2024 года. Изначально организовать обмен данными предлагалось гораздо раньше — до конца 2020 года, сказал РБК федеральный чиновник.

О том, что в правительстве разрабатывается законопроект об обмене информацией между Минздравом и МВД, сообщало «РИА Новости» в ноябре 2018 года.

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Источники агентства подчеркивали, что ведомства не могли прийти к согласию: Минздрав настаивал, что законопроект нарушает врачебную тайну, в МВД же утверждали, что запрашиваемые сведения не будут иметь прямого отношения к здоровью человека.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Минздрава.

Кроме того, в МВД планируют передать контроль за организацией и проведением техосмотра транспортных средств (сейчас этим занимается Ространснадзор), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в транспортной отрасли. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также предлагается передать МВД и функции надзора за выполнением автошколами требований к учебно-материальной базе (сейчас этим занимается Рособрнадзор), добавляют собеседники РБК.

Как объединить системы ОСАГО и техосмотр

Правительство также предлагает интегрировать единую автоматизированную информационную систему техосмотра с информационной системой обязательного страхования (ее используют при выдаче полисов ОСАГО), утверждают источники РБК. Речь идет о технических изменениях в протоколе взаимодействия между информационными системами ОСАГО и техосмотра (ЕАИС ТО), пояснил РБК представитель Российского союза автостраховщиков. «Возможность приостановления действия полиса ОСАГО на основании данных ЕАИС ТО не предусмотрена законодательством», — подчеркнул он. То есть даже после интеграции двух систем автовладельцев не будут лишать ОСАГО в случае отсутствия техосмотра.

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Автоматизированная информационная система техосмотра пока только разрабатывается. Это предусмотрено законопроектом, ужесточающим прохождение техосмотра, который в декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении. Документ предлагает ввести обязательную фото- и видеофиксацию процедуры, а также перевести диагностические карты по итогам техосмотра в электронный вид.

Правительство давно хочет создать единую базу, интегрируя данные разных систем, но это «вряд ли решит проблему», считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. «Есть программа, которая фиксирует через камеры номера проезжающих автомобилей, сравнивает их с базой угнанных автомобилей и направляет информацию на ближайший пост ГИБДД. Похожая система предлагалась для незастрахованных автомобилей, но ее до сих пор нет, у всех данные разнятся», — приводит он пример.

Интеграция сервисов не сможет устранить коррупционную составляющую, добавляет председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. «Юридическая связь между операторами техосмотра и страховыми компаниями уже есть. Чтобы получить полис ОСАГО, необходимо предъявить диагностическую карту. Но в целом ряде случаев страховые компании это игнорируют или не особо проверяют», — говорит он. По мнению Похмелкина, через интеграцию правительство пытается усилить контроль над базами обеих систем. ​

Смена категорий

Среди мероприятий проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтранс предлагает изменить допуск к управлению для разных категорий автомобилей, рассказывают источники РБК. Так, предлагается допускать к управлению автобусами (D) и малыми автобусами (D1) водителей, имеющих права категории B (легковые автомобили), C (грузовики) и С1 (легкие грузовики).

Предусматривается и возможность обмена иностранных водительских удостоверений категорий C, D, CE (грузовики с прицепом) и DE (автобусы с прицепом) после прохождения профобучения. Сейчас для такого обмена прав требуется сдавать экзамен.

 

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Литова
Теги: ПДД, Минтранс
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