В ЮНЕСКО сообщили об эмоциональном заседании после пожара в Нотр-Даме

В ЮНЕСКО сообщили об эмоциональном заседании после пожара в Нотр-Даме

Видео: РБК

После пожара в Нотр-Даме в ЮНЕСКО прошло заседание, которое носило «эмоциональный характер», рассказал РБК постпред России при этой международной организации Александр Кузнецов.

По его словам, представители разных государств в ЮНЕСКО ​выражали солидарность с народом Франции. «Выражали сочувствие. Говорили о том, какое значение не только для французской культуры, но и для всего мира имеет собор Парижской Богоматери. И, конечно, выражали надежду на то, что он будет восстановлен», — рассказал Кузнецов.

Говорить, как будет происходить восстановление собора, пока рано, сначала необходимо провести всестороннюю экспертную оценку ущерба, отметил постпред России.