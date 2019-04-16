Глава Роскомнадзора сравнил закон о суверенном Рунете с ядерным оружием

После принятия закон о суверенном Рунете будет находиться в «спящем состоянии», как ядерное оружие, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Жаров отметил, что данный документ «абсолютно необходимый», потому что он касается защиты «отечественного сегмента сети связи общего пользования и сети интернет».

«Это достаточно серьезное оружие. Но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, он [закон] будет находиться в спящем состоянии. И его наличие будет стимулировать все компании, в том числе находящиеся в нероссийской юрисдикции, к исполнению законодательства России», — сказал Жаров.

Ранее 16 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», также известные как «закон о суверенном Рунете». Парламентарии утверждают, что это ответ на принятие в 2018 году в США Стратегии национальной кибербезопасности. Большая часть положений закона вступит в силу 1 ноября 2019 года.