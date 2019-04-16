Глава Роскомнадзора сравнил закон о суверенном Рунете с ядерным оружием

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,39 +0,13 EUR Бирж. 72,73 +0,10 Brent 70,85 -0,35% USD Нал. 64,82 64,01 EUR Нал. 73,21 72,43 USD ЦБ 64,24 0 EUR ЦБ 72,65 -0,05 EUR/USD 1,1295 -0,0008 BTC/USD Бирж. 5 062,69 +10,59 IMOEX 2 548,30 +0,12% RTSI 1 246,68 -0,02% DJIA 26 499,26 +0,43% Nasdaq 8 006,01 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 64,24 (0) Quote, 13:13
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 72,65 (-0,05) Quote, 13:13
Эрмитаж приспустил флаг из-за пожара в Нотр-Даме Общество, 16:54 «Газпром нефть» начала разработку гигантского Ямбургского месторождения Бизнес, 16:54 Госдума во втором чтении ужесточила наказания для уехавших с места ДТП Общество, 16:46 В партии Савченко сообщили о ее намерении баллотироваться в Раду Политика, 16:38 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 16:35 Binance заработала $78 млн в 2019 году Крипто, 16:27 UniCredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций Финансы, 16:20 На реставрацию Нотр-Дама уйдет до 15 лет и сотни миллионов евро Общество, 16:19 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 16:05 Сбербанк оценил объем пересчета наличных в 100 тыс. т в год Финансы, 16:02 Роскомнадзор проверит онлайн-магазины по закону о хранении данных россиян Технологии и медиа, 15:49 Борисов назвал Crocus Group Агаларова кандидатом на достройку Восточного Бизнес, 15:48 Глава Роскомнадзора сравнил закон о суверенном Рунете с ядерным оружием Общество, 15:41 «Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения Бизнес, 15:40
Общество ,  
0 
Глава Роскомнадзора сравнил закон о суверенном Рунете с ядерным оружием

После принятия закон о суверенном Рунете будет находиться в «спящем состоянии», как ядерное оружие, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Жаров отметил, что данный документ «абсолютно необходимый», потому что он касается защиты «отечественного сегмента сети связи общего пользования и сети интернет».

Общество
Госдума приняла закон о суверенном Рунете

«Это достаточно серьезное оружие. Но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, он [закон] будет находиться в спящем состоянии. И его наличие будет стимулировать все компании, в том числе находящиеся в нероссийской юрисдикции, к исполнению законодательства России», — сказал Жаров.

Ранее 16 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», также известные как «закон о суверенном Рунете». Парламентарии утверждают, что это ответ на принятие в 2018 году в США Стратегии национальной кибербезопасности. Большая часть положений закона вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Технологии и медиа
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

Так, все операторы связи должны установить специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. При наличии угрозы ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика. Также данное оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам. К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен.

Затраты на исполнение закона оцениваются примерно в 30 млрд руб.

Теги: Александр Жаров, Рунет, законопроект
Материалы по теме
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Общество
Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter