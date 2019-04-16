МЧС назвало число погибших при пожарах в 2018 году россиян

МЧС назвало число погибших при пожарах в 2018 году россиян

В 2018 году при пожарах погибли почти 8 тыс. россиян, следует из опубликованных данных МЧС на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

За 2018 год из-за пожаров скончались 7913 россиян, травмы получили 9650 человек. Оба показателя выросли по сравнению с 2017 годом — тогда было 7824 погибших и 9361 пострадавший.

Общее число пожаров в прошлом году, по данным МЧС, составило 132 тыс. (в 2017 году — 133 тыс.). Самые распространенные причины возникновения пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования и неосторожное обращение с огнем.

Один из самых крупных пожаров в 2018 году произошел в марте в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В апреле Генпрокуратура направила уголовное дело в суд.