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Пожар в Кемерово ,  
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Компания Варнинга и «Ростех» создадут противопожарную систему для ТЦ
Система под рабочим названием «Прометей», призванная заменить традиционные системы оповещения о пожарах в ТРЦ, разрабатывается на частные средства, утверждают ее создатели

Структуры «Ростеха» и холдинга MTB разрабатывают для мест массового скопления людей систему противопожарной защиты, которая сможет оценивать риски возникновения пожаров и оповещать о возгораниях МЧС и население, пишет Forbes.

Единый комплекс, получивший рабочее название «Прометей», должен объединить системы безопасности всех противопожарных приборов и элементов противопожарной защиты, установленных в общественных местах, анализировать показания их датчиков и передавать сигналы в онлайн-режиме в МЧС.

Разработкой новой системы занимается компания ​«Фортес Про», ее контролирующим акционером стала компания «МТВ Пожарная безопасность», входящая в холдинг МТВ.

Холдинг МТВ был создан управляющим директором компании Nord Stream AG Маттиасом Варнигом (40%), выходцем из «Роснефти» Томасом Хенделем (30%) и Василием Цуприком (30%) для инвестиций в высокотехнологичные компании. Пакет в 26% «Фортес Про» достался «дочке» входящего в «Ростех» «РТ-Инвеста», следует из данных СПАРК.

Гендиректор и совладелец «РТ-Инвест» Андрей Шипелов при этом сообщил журналу, что у его компании «достаточно пассивная функция», а продвижением «Фортес Про» занимается в основном группа МТВ. «Мы участвуем технологиями», — сказал Шипелов, имея в виду в том числе технологию для передачи данных на значительные расстояния, разработанную «РТ-Инвест» для системы «Платон».

У​правляющий партнер МТВ Василий Цуприк — давний друг и деловой партнер Шипелова. Он рассказал Forbes, что в октябре 2018 года о планах разработать такую систему они доложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Тот, в свою очередь, проект поддержал, отметив его «важность и своевременность».

По словам Цуприка, после трагедии в Кемерово всем стало очевидно, что нынешняя система пожарного обеспечения устарела, так как 50 лет назад огромных ТРЦ с таким количеством технически сложного оборудования не существовало. По его словам, разработка «Фортес Про» объединит «всех участников рынка противопожарной защиты» — производителей, поставщиков, проектные и обслуживающие организации и собственников зданий.

Фотогалерея 
Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж

Расходы по созданию новой системы будут нести частные инвесторы, утверждает Цуприк. Объем средств, необходимых на пилот, он оценивает «в несколько сотен миллионов рублей». По его словам, масштабирование проекта займет несколько лет, и решение о его монетизации пока не выработано.

Опробовать пилотный проект системы ее создатели хотят в Тульской области. По данным Forbes, письмо с просьбой поддержать проект за подписью Чемезова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву.

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, жертвами которого стали 60 человек. Большая часть погибших — дети.

После пожара было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 15 человек. Это собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Пожар, «Ростех», Сергей Чемезов, противопожарная служба
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