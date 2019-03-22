Компания Варнинга и «Ростех» создадут противопожарную систему для ТЦ

Система под рабочим названием «Прометей», призванная заменить традиционные системы оповещения о пожарах в ТРЦ, разрабатывается на частные средства, утверждают ее создатели

Структуры «Ростеха» и холдинга MTB разрабатывают для мест массового скопления людей систему противопожарной защиты, которая сможет оценивать риски возникновения пожаров и оповещать о возгораниях МЧС и население, пишет Forbes.

Единый комплекс, получивший рабочее название «Прометей», должен объединить системы безопасности всех противопожарных приборов и элементов противопожарной защиты, установленных в общественных местах, анализировать показания их датчиков и передавать сигналы в онлайн-режиме в МЧС.

Разработкой новой системы занимается компания ​«Фортес Про», ее контролирующим акционером стала компания «МТВ Пожарная безопасность», входящая в холдинг МТВ.

Холдинг МТВ был создан управляющим директором компании Nord Stream AG Маттиасом Варнигом (40%), выходцем из «Роснефти» Томасом Хенделем (30%) и Василием Цуприком (30%) для инвестиций в высокотехнологичные компании. Пакет в 26% «Фортес Про» достался «дочке» входящего в «Ростех» «РТ-Инвеста», следует из данных СПАРК.

Гендиректор и совладелец «РТ-Инвест» Андрей Шипелов при этом сообщил журналу, что у его компании «достаточно пассивная функция», а продвижением «Фортес Про» занимается в основном группа МТВ. «Мы участвуем технологиями», — сказал Шипелов, имея в виду в том числе технологию для передачи данных на значительные расстояния, разработанную «РТ-Инвест» для системы «Платон».