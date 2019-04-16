Глава МЧС потребовал уделить внимание памятникам после пожара в Нотр-Даме

Глава МЧС потребовал уделить внимание памятникам после пожара в Нотр-Даме

После пожара в соборе Парижской Богоматери необходимо уделить особое внимание безопасности объектов культурного наследия. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, сообщает ТАСС.

«Прошу уделить дополнительное внимание объектам культурного наследия», — подчеркнул он, добавив, что «перед пожарами все равны».

Профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС Сергей Назаров заявил, что в России очень строго следят за пожарной безопасностью в зданиях подобной значимости. В качестве примера он привел храм Христа Спасителя, у которого есть своя пожарная часть, в функции которой входит профилактическая работа.​

Назаров добавил, что с противопожарной точки зрения при реставрационных работах всегда имеется большой риск для любого здания.