В Канаде мужчина застрелил четверых своих знакомых

Мужчина в канадском городе Пентиктон​ (провинция Британская Колумбия) застрелил четверых человек, с которыми он ранее был знаком. Об этом сообщает телеканал CTV.

Личность мужчины не раскрывается. Установлено, что он стрелял не в случайных прохожих, а убивал своих знакомых. Представитель городской полиции Тед Де Джагер заявил, что стрелок после случившегося пришел в полицию, а после — сдался правоохранительным органам. В настоящее время стрелявшего поместили под стражу, мотивы его действий устанавливаются.

Накануне похожий случай произошел в канадском городе Сэлмон-Арм (провинция Британская Колумбия), где 25-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам в местной церкви. В результате погибли четыре человека.