В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.

По его данным, инцидент произошел во время службы. В церковь вошел молодой человек, который открыл стрельбу по прихожанам. Один из них погиб, другой был госпитализирован.

При этом стрелявший был задержан. Им оказался 25-летний мужчина, его личность не раскрывается.

По предварительной информации, полиция не связывает преступление с религиозными мотивами задержанного.