Общество , 06:31
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В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
По его данным, инцидент произошел во время службы. В церковь вошел молодой человек, который открыл стрельбу по прихожанам. Один из них погиб, другой был госпитализирован.
При этом стрелявший был задержан. Им оказался 25-летний мужчина, его личность не раскрывается.
По предварительной информации, полиция не связывает преступление с религиозными мотивами задержанного.