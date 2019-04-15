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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.

По его данным, инцидент произошел во время службы. В церковь вошел молодой человек, который открыл стрельбу по прихожанам. Один из них погиб, другой был госпитализирован.

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В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме

При этом стрелявший был задержан. Им оказался 25-летний мужчина, его личность не раскрывается.

По предварительной информации, полиция не связывает преступление с религиозными мотивами задержанного.

Теги: стрельба, Канада, церковь
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