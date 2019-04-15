В Киеве опровергли побег главного военного прокурора за границу

В главной военной прокуратуре Украины опровергают сообщения о побеге за границу главы ведомства Анатолия Матиоса, сообщает «Страна.ua».

«Только что подписывали в кабинете у Анатолия Васильевича документы», — заявил журналистам сотрудник прокуратуры.

О побеге Матиоса за пределы Украины на своей странице в Facebook ранее сообщил журналист Василий Крутчак. Он ссылался на неназванных источников. «Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Петр [Порошенко] будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном», — написал Крутчак.

Свинарчук — бывшая фамилия предпринимателя Олега Гладковского, сменившего имя в 2014 году. С 2015 по 2019 год он занимал пост первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. В феврале проект «Наші гроші» опубликовал расследования о масштабных хищениях в оборонной сфере на Украине, к которым мог быть причастен сын Гладковского. По одной из версий, источником утечки информации о хищениях был Анатолий Матиос.