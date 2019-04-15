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Chevron $146 (+21,59%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Россельхознадзор сообщил об уничтожении 150 т нелегальных яблок

На полигонах в Брянской и Смоленской областях уничтожили более 150 т нелегально ввезенных яблок, сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, в Смоленской области задержали грузовики с яблоками неизвестного происхождения общим весом 148 т. Было установлено, что их ввезли с территории Белоруссии без фитосанитарных сертификатов и сопроводительных документов. «При этом одна из партий следовала под видом товара прикрытия — кухонных принадлежностей», — указал Россельхознадзор. Товар уничтожили на полигонах «СпецАТХ» и «Щитники».

Кроме того, в Брянской области уничтожили 4,5 т различной продукции, ввезенной с белорусской территории, в том числе яблоки, пекинскую капусту, томаты, баклажаны, петрушку и укроп. «Все грузы в соответствии с действующим законодательством уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения», — пояснил Россельхознадзор.

Бизнес
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Ранее стало известно, что Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию с 12 апреля. Причиной запрета стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию ввозятся продукты из санкционных стран. За первую неделю апреля на границе задержали 36 машин с такими продуктами.

Теги: Роспотребнадзор, яблоки, Белоруссия
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