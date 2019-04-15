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Chevron $146 (+21,59%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Германия предъявила обвинения в мошенничестве экс-главе Volkswagen

Прокуратура города Брауншвейга предъявила обвинения в мошенничестве пяти участникам «дизельгейта», включая бывшего главу Volkswagen Мартина Винтеркорна. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно заявлению, Винтеркорн подозревается в мошенничестве, а также в нарушении законов о добросовестной конкуренции. Кроме того, занимая пост гендиректора и зная о манипуляциях с показателями вредных выбросов, Винтеркорн не сообщил об этом, указано в публикации прокуратуры. Имена остальных топ-менеджеров Volkswagen в тексте не называются.​

Бизнес
Немецкий суд оштрафовал Volkswagen на €1 млрд из-за «дизельгейта»

В июне 2018 года суд Брауншвейга оштрафовал компанию на €1 млрд из-за махинаций с выбросами вредных веществ для обхода экологических тестов в США. Отмечалось, что размер штрафа является одним из крупнейших в истории Германии. Однако в США для урегулирования скандала после «дизельгейта» Volkswagen заплатил штраф в $4,3 млрд.

Кроме того, в середине марта 2019 года Винтеркорна обвинили в мошенничестве власти США — тогда речь шла об обмане американских финансовых регуляторов. По их данным, Volkswagen в 2014–2015 годах выпустил бумаги на $13 млрд, скрыв реальные показатели выбросов и таким образом получив завышенную оценку акций со стороны инвесторов. В декабре 2017 года бывший топ-менеджер Volkswagen в США Оливер Шмидт по аналогичным обвинениям получил семь лет тюрьмы.

Теги: «дизельгейт», Volkswagen, обвинения
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