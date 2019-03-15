Власти США обвинили Volkswagen и его экс-главу в мошенничестве

Власти США обвинили Volkswagen и его экс-главу в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Volkswagen и экс-гендиректора компании Мартина Винтеркорна в мошенничестве в отношении американских инвесторов. Это следует из заявления, размещенного на сайте регулятора.

По данным комиссии, Volkswagen в 2014–2015 годах выпустил бумаги на $13 млрд. При этом руководство компании скрыло реальные показатели по выбросам вредных веществ более чем 500 тыс. автомобилей. В итоге Volkswagen получил инвестиции, выпустив ценные бумаги с завышенной оценкой, указывает SEC. Регулятор подал иск и требует возместить средства, полученные преступным путем.

Как сообщает Reuters, концерн назвал эти обвинения «юридически и фактически ошибочными», указав, что инвесторы не пострадали и получили все выплаты.

В июле 2018 года немецкий суд оштрафовал Volkswagen на €1 млрд в рамках «дизельгейта». Выяснилось, что компания для обхода экологических тестов в США на протяжении нескольких лет устанавливала на дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ.