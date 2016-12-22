Экс-менеджер Volkswagen приговорен к 7 годам тюрьмы из-за «дизельгейта»

Бывший топ-менеджер концерна Volkswagen в США Оливер Шмидт приговорен к семи годам тюрьмы по делу о занижении показателей выбросов вредных газов в автомобилях с дизельными двигателями, пишет The New York Times. Также он должен выплатить штраф в размере $400 тыс.

Шмидт признан виновным в сговоре с целью ввести в заблуждение регулирующие органы США и в нарушении экологического законодательства.

Ранее он руководил инженерным центром Volkswagen в Оберн-Хиллз (штат Мичиган) и отвечал за соблюдение концерном экологических требований США.

В августе 2017 года бывший топ-менеджер признал себя виновным по уголовному делу о незаконной установке на автомобили Volkswagen программного обеспечения, которое занижало показатели вредных выбросов дизельных двигателей.

О том, что на автомобили концерна устанавливается соответствующее ПО, в сентябре 2015 года сообщило Агентство по охране окружающей среды США.

После этого власти США обязали Volkswagen отозвать почти 500 тыс. легковых машин, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В январе 2017 года Окружной суд США одобрил соглашение между Volkswagen и 650 американскими дилерами, по которому автопроизводитель заплатит каждому $1,85 млн компенсаций за «дизельный скандал».