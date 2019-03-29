Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прочитает текст «Тотального диктанта» в Таллине. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии эстонской столицы.

«Уверен, его участие в акции привлечет всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем чемпионате мира по футболу», — заявил председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.

Отмечается, что в предыдущие годы диктант в Таллине читали Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Виктор Сухоруков и Дима Билан.

«Тотальный диктант» впервые состоялась в 2004 году в Новосибирске. В прошлом году в акции участвовало более 3,2 тыс. площадок в 76 странах. В этом году «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля.



