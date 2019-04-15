В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за сигнала о разгерметизации

В Ростове-на-дону экстренно приземлился пассажирский самолет авиакомпании «Азимут». Причиной стал сработавший датчик о разгерметизации в кабине пилота, сообщил «РИА Новости» представитель авиакомпании.

Лайнер направлялся из Москвы в Элисту, на его борту находился 91 человек. В результате никто не пострадал. Пассажиров отправили на запасном самолете. Комиссия устанавливает, корректно ли сработал датчик.

«Я могу подтвердить факт экстренной посади самолета, но это не сегодняшний инцидент, произошло это вчера», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Платов.

В начале апреля самолет авиакомпании «Ижавиа», следовавший в Москву, экстренно приземлился в Ижевске спустя три минуты после взлета. Причиной стал сигнал о неисправности правого двигателя. Впоследствии пассажиры улетели на запасном самолете. По факту произошедшего была начата проверка.