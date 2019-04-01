Самолет «Ижавиа» экстренно вернулся в Ижевск из-за проблем с двигателем

Самолет «Ижавиа» экстренно вернулся в Ижевск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании «Ижавиа» совершил экстренную посадку в Ижевске из-за сигнала о неисправности одного из двигателей. Об этом РБК рассказали в пресс-центре авиаперевозчика.

По словам представителя авиакомпании, инцидент произошел 1 апреля, когда экипаж самолета, выполнявшего рейс № 305 Ижевск — Москва (аэропорт Домодедово), спустя три минуты после взлета получил сигнал о неисправности правого двигателя.

«Командир воздушного судна после оценки ситуации принял решение о возврате в аэропорт вылета Ижевск. В 12:50 произведена благополучная посадка», — добавили в «Ижавиа».

В результате происшествия никто не пострадал, самолет не получил повреждений. Пассажиры позднее, в 14:30, вылетели в Москву на запасном борту. В настоящий момент специально созданная комиссия выясняет причину срабатывания сигнализации.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила ТАСС, что прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета в аэропорт.