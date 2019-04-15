В Амурской области обрушился балкон вместе с женщиной

В Амурской области обрушился балкон вместе с женщиной

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон четырехэтажного дома, когда на нем находилась женщина. Об этом сообщает «Амур.инфо» со ссылкой на главу поселка Сергея Провоторова.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (9:00 мск). По предварительным данным, женщина вышла на балкон развешивать белье, после чего он рухнул. Он располагался на третьем этаже.

​«Мне доложили о случившемся, на место происшествия выехала комиссия, ведется разбирательство», — сказал Провоторов.

Женщину с травмами госпитализировали. Агентство «Порт Амур» со ссылкой на министерство здравоохранения региона добавляет, что ее состояние оценивается как тяжелое. Она получила открытые переломы бедер и раны лица.

«Амур.инфо» отмечает, что четырехэтажный дом построили в 1963 году.