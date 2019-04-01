В результате обрушения здания в Саранске погибли два человека

В результате обрушения здания в Саранске погибли два человека

В результате обрушения здания в Саранске погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

«Два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии, на месте создан оперативный штаб», — заявили в пресс-службе.

На сайте следственного управления СК по Мордовии сообщается, что на месте происшествия работают следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Мордовии передает, что обрушившееся здание в настоящий момент является заброшенным, ранее оно принадлежало заводу железобетонных конструкций.