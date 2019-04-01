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В результате обрушения здания в Саранске погибли два человека

В результате обрушения здания в Саранске погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

«Два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии, на месте создан оперативный штаб», — заявили в пресс-службе.

На сайте следственного управления СК по Мордовии сообщается, что на месте происшествия работают следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Мордовии передает, что обрушившееся здание в настоящий момент является заброшенным, ранее оно принадлежало заводу железобетонных конструкций.

Ранее стало известно, что здание в Саранске обрушилось на площади 100 кв. м, два человека оказались под завалами, один пострадал. В МЧС пояснили, что фасад здания обрушился на автовышку.
Теги: Мордовия, Саранск, обрушение, смерть
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