СК возбудил дело после аварии с автобусом с детьми под Тулой

СК возбудил дело после аварии с автобусом с детьми под Тулой

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом под Тулой, в котоhjм находилось 40 детей. Об этом сообщается на сайте управления СК по Тульской области.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при повороте, после чего съехал в кювет. ДТП произошло на 131 км трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. Автобус ехал из города Венева в Тулу. Отмечается, что фирма-перевозчик находится в Орле.

Дело возбудили по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи изымают документацию, связанную с организацией перевозки детей.

Авария с пассажирским автобусом Mercedes произошла накануне. Он перевозил 40 детей и пять сопровождающих. В результате пострадала женщина-педагог. Ей оказали медицинскую помощь на месте.