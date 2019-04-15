Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона в приложении

В приложении «Сбербанк Онлайн» появилась функция изменения номера телефона, к которому привязана карта. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК. Также пользователи приложения смогут самостоятельно настраивать подключение и отключение уведомлений об операциях.

Чтобы настроить уведомления, нужно зайти в свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам». По каждой карте пользователь сможет подключить или отключить уведомления (поменять тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему карт. Также есть возможность настроить способ доставки уведомлений — push или sms.

В начале апреля Сбербанк разрешил проводить денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефону получателя. Функция доступна в приложении «Сбербанк Онлайн», ее стоимость составляет 1% от суммы перевода вне зависимости от страны назначения.