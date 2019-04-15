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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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Минобороны сообщило о сопровождении американского эсминца в Черном море

Российские корабли начали сопровождать вошедший в Черное море американский военный эсминец USS Ross. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

По информации ведомства, эсминец вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 14 апреля, и сразу же был взят под наблюдение береговыми радиотехническими средствами российского флота.​ Действия эсминца США непосредственно контролируют патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, отметили в Минобороны.

Ранее в апреле в юго-западной части Черного моря НАТО проводило учения Sea shield-2019. Для этого в акваторию моря в конце марта вошла группа кораблей альянса, включая фрегаты ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта-Мария». На фоне проведения учений российское Минобороны организовало в Черном море дежурство кораблей и авиации.

Теги: американский эсминец, Минобороны
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