Минобороны сообщило о сопровождении американского эсминца в Черном море

Российские корабли начали сопровождать вошедший в Черное море американский военный эсминец USS Ross. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

По информации ведомства, эсминец вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 14 апреля, и сразу же был взят под наблюдение береговыми радиотехническими средствами российского флота.​ Действия эсминца США непосредственно контролируют патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, отметили в Минобороны.

Ранее в апреле в юго-западной части Черного моря НАТО проводило учения Sea shield-2019. Для этого в акваторию моря в конце марта вошла группа кораблей альянса, включая фрегаты ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта-Мария». На фоне проведения учений российское Минобороны организовало в Черном море дежурство кораблей и авиации.