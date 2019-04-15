Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми

Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press.
По данным агентства, среди жертв трое детей. Около 20 человек пострадали во время культурного мероприятия, которое проводили представители коренных народов в городе Альто на востоке штата Техас.
AP добавляет, что в воскресенье почти 90 тыс. человек оказались без электричества в Миссисипи, Техасе, Луизиане, Арканзасе и Джорджии.
Накануне агентство сообщало о двоих погибших детях в Техасе. На автомобиль, в котором они находились, упало дерево. Их родители также были в машине, но не пострадали.