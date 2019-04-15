Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми

Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми

Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press.

​По данным агентства, среди жертв трое детей. Около 20 человек пострадали во время культурного мероприятия, которое проводили представители коренных народов в городе Альто на востоке штата Техас.

AP добавляет, что в воскресенье почти 90 тыс. человек оказались без электричества в Миссисипи, Техасе, Луизиане, Арканзасе и Джорджии.

Накануне агентство сообщало о двоих погибших детях в Техасе. На автомобиль, в котором они находились, упало дерево. Их родители также были в машине, но не пострадали.