В Техасе в результате урагана погибли двое детей

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Дети в возрасте трех и восьми лет погибли, когда на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями, упало дерево. Их родители не пострадали.

На небольшой город Франклин, расположенный в 200 км к югу от Далласа, обрушилось торнадо. В результате стихии было повреждено несколько домов, двоих пострадавших госпитализировали.

Как сообщает The Weather Channel, тысячи жителей штата временно остались без электричества.