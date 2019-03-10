В США из-за непогоды без электричества остались более 23 тыс. человек

На юге США из-за бури без электроснабжения остались более 23,5 тыс. человек, сообщает NBC.
По данным телеканала, из-за непогоды в штате Арканзас без доступа к электроэнергии оказались около 13,5 тыс. человек, а в Техасе — более 10 тыс.
Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о сильных ветре и граде в штатах Теннеси, Миссисипи и Кентукки.
В свою очередь, по данным метеорологической службы США, в ряде штатов на севере страны ожидаются сильный снегопад, снежные бури и порывистый ветер.