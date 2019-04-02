Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сократила добычу нефти в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министр рассказал, что к концу марта Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. барр./сутки с учетом СРП.

«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.

Новак добавил, что относительно декабря 2018 года добыча нефти сократилась на 180 тыс. барр./сутки с учетом СРП и 230 тыс. барр./сутки без учета СРП. По его словам, в апреле Россия планирует ​сохранить добычу на ранее оговоренных уровнях.