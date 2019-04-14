Синоптики пообещали дождь и мокрый снег в Москве и Подмосковье

Синоптики пообещали дождь и мокрый снег в Москве и Подмосковье

В воскресенье и в ночь на понедельник в Московском регионе возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, днем в понедельник осадков уже не ожидается, станет на пару градусов теплее.

«В воскресенье в некоторые области центральной России заглянула зима. В частности в Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях прошли осадки в виде небольшого мокрого снега, местами выпадала снежная крупа», — сказал он.

Леус отметил, что причиной стал атмосферный фронт, с холодной стороны которого оказались регионы. По его словам, днем выпавшие осадки растают, так как температура воздуха будет умеренно положительная.

Специалист рассказал, что большая часть предстоящей рабочей недели будет довольно комфортной с прохладными ночными температурами в пределах минус 2 — плюс 3 градусов. Он добавил, что днем солнце будет все лучше прогревать воздушные массы. В пятницу в Московском регионе ожидается от 10 до 15 градусов тепла.