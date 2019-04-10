Гидрометцентр дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что московские автомобилисты могут переходить на летнюю резину, но призвал прислушаться к советам ГИБДД.

«Уже супер теплая погода была вчера, 9 апреля, было плюс 18 градусов тепла. Такая же погода будет и 11, и 12 апреля. Начиная с пятницы ожидается понижение температуры, и в выходные температура будет ниже нормы в Москве, около 5–6 градусов тепла. Но если москвич ездит в дневное время, то температура уже позволяет менять резину», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в подмосковных лесах еще лежит снег. По его словам, в Санкт-Петербурге сменить зимнюю резину на летнюю можно будет через несколько дней. В Петербурге 10 апреля днем ожидаются температура до плюс 4–5 градусов и небольшой снег.

«Резина на колесах — это не женская обувь, смысла торопиться тут нет, лучше подумать о сцеплении. Но все-таки я бы призвал слушать специалистов в этом вопросе, а именно ГИБДД», — сказал Вильфанд.