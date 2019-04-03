Прошедший март стал одним из самых теплых в России

Прошедший март стал одним из самых теплых в России

Март 2019 года в России оказался одним из самых теплых в истории, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если соединять температуры по всей территории страны, прошедший март — один из самых теплых за последние несколько лет. Он находится на третьем месте по уровню температур», — рассказал Вильфанд. Синоптик отметил, что первое место занимает март 2017 года.

«Теплая аномалия связана с тем, что не было традиционного для этого времени года вторжения на территорию России холодных масс Северного Ледовитого океана. Его перекрыл мощный перенос теплых воздушных масс с запада на восток страны», — объяснил Вильфанд.

Он добавил, что, как ожидается, первая декада апреля будет теплой, но это не значит, что хорошая погода сохранится в дальнейшем.