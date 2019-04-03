Прошедший март стал одним из самых теплых в России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,27 -0,03 EUR Бирж. 73,38 +0,22 Brent 69,63 +0,37% USD Нал. 65,63 64,79 EUR Нал. 73,81 72,92 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1242 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 032,40 +101,30 IMOEX 2 541,50 +0,54% RTSI 1 226,69 +0,86% DJIA 26 179,13 -0,30% Nasdaq 7 848,69 +0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Discovery $43 (+54,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+7,71%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+25,79%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Discovery $43 (+54,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+7,71%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+25,79%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 15:38 Прошедший март стал одним из самых теплых в России Общество, 15:31 Большие спутники: сколько стоит жилье в крупнейших городах Подмосковья Недвижимость, 15:29 В штабе Зеленского сообщили о планах по реформам на Украине Политика, 15:28 Путин назначил главу департамента МИДа послом в Австралии Политика, 15:21 Гильдия актеров России назвала дату прощания с Алексеем Булдаковым Общество, 15:19 Почему россияне не повышают профессиональную квалификацию Pro, 15:16 Как отказ от долевого строительства изменит маркетинг в недвижимости Недвижимость, 15:09 Нефть вплотную подошла к отметке $70: эксперты ожидают дальнейшего роста Quote, 15:07 Без Рублевки: сколько стоят особняки в исторических поселках Подмосковья РБК и Элитная недвижимость, 15:03 Боровицкую башню реконструируют для удобства посещения Кремля Общество, 14:48 ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане Бизнес, 14:47 В посольстве России в Монголии назвали причину смерти Алексея Булдакова Общество, 14:46 Путин и Мантуров на Aurus приехали на открытие завода Mercedes Общество, 14:36 
Общество ,  
0 
Прошедший март стал одним из самых теплых в России

Март 2019 года в России оказался одним из самых теплых в истории, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если соединять температуры по всей территории страны, прошедший март — один из самых теплых за последние несколько лет. Он находится на третьем месте по уровню температур», — рассказал Вильфанд. Синоптик отметил, что первое место занимает март 2017 года.

«Теплая аномалия связана с тем, что не было традиционного для этого времени года вторжения на территорию России холодных масс Северного Ледовитого океана. Его перекрыл мощный перенос теплых воздушных масс с запада на восток страны», — объяснил Вильфанд.

Общество
Синоптики назвали сроки схода снега в Москве

Он добавил, что, как ожидается, первая декада апреля будет теплой, но это не значит, что хорошая погода сохранится в дальнейшем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что в выходные в Москве ожидается теплая погода до плюс 8 градусов. Он уточнил, что это на 5 градусов выше климатической нормы.

Теги: Погода, Весна, Тепло
Материалы по теме
В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Общество
Гидрометцентр назвал сроки весеннего потепления в Москве
Общество
Синоптики пообещали тепло и солнце в Москве после холодного понедельника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter