Общество , 08:06
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В Швеции произошел взрыв в магазине
Взрыв произошел в магазине в шведском городе Норрчепинг. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на полицию.
Информация о взрыве поступила в правоохранительные органы в 04:24 по местному времени (05:24 мск). В результате были разбиты несколько окон. По предварительным данным, очаг взрыва находился внутри складского помещения.
«Пока нет данных о раненых, но мы ведем расследование», — сказал представитель полиции Торбьерн Линдквист, передает Expressen. Место происшествия было оцеплено.
В январе 2018 года взрыв произошел у полицейского участка в шведском городе Мальмё. В результате никто не пострадал. При этом здание участка и припаркованные рядом автомобили были повреждены. Полиция задержала двух подозреваемых.