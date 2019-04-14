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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В Швеции произошел взрыв в магазине

Взрыв произошел в магазине в шведском городе ​Норрчепинг. Об этом сообщает ​Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Информация о взрыве поступила в правоохранительные органы в 04:24 по местному времени (05:24 мск). В результате были разбиты несколько окон. По предварительным данным, очаг взрыва находился внутри складского помещения.

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«Пока нет данных о раненых, но мы ведем расследование», — сказал представитель полиции Торбьерн Линдквист, передает Expressen. Место происшествия было оцеплено.

В январе 2018 года взрыв произошел у полицейского участка в шведском городе Мальмё. В результате никто не пострадал. При этом здание участка и припаркованные рядом автомобили были повреждены. Полиция задержала двух подозреваемых.

Теги: Швеция, взрыв
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