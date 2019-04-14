В Швеции произошел взрыв в магазине

Взрыв произошел в магазине в шведском городе ​Норрчепинг. Об этом сообщает ​Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Информация о взрыве поступила в правоохранительные органы в 04:24 по местному времени (05:24 мск). В результате были разбиты несколько окон. По предварительным данным, очаг взрыва находился внутри складского помещения.

«Пока нет данных о раненых, но мы ведем расследование», — сказал представитель полиции Торбьерн Линдквист, передает Expressen. Место происшествия было оцеплено.

В январе 2018 года взрыв произошел у полицейского участка в шведском городе Мальмё. В результате никто не пострадал. При этом здание участка и припаркованные рядом автомобили были повреждены. Полиция задержала двух подозреваемых.