В шведском Мальмё произошел взрыв у полицейского участка

На юге Швеции в городе Мальмё произошел взрыв у полицейского участка. Полиция уже задержала двух подозреваемых, пишет Aftonbladet со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв произошел в квартале Розенгард, преимущественно заселенном мигрантами из мусульманских стран. В результате инцидента никто не пострадал, однако повреждения получило здание полицейского участка и несколько припаркованных рядом автомобилей.

Как пишет Aftonbladet, неизвестный мужчина швырнул некий предмет в сторону здания, после чего попытался скрыться, но был задержан. Позднее полиция подтвердила, что органам правопорядка удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления. Это молодые люди в возрасте около 20 лет. По данным источников издания, дома у одного из подозреваемых был проведен обыск.

В городе усилены меры безопасности, на улицы выведены дополнительные патрули полиции.

За последний месяц это вторая атака на полицейских в Мальмё. 30 декабря в городе была взорвана полицейская машина. В результате взрыва никто не пострадал.