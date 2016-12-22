На юге Швеции взорвали полицейскую машину

В городе Мальмё на юге Швеции была взорвана полицейская машина. Об этом говорится в сообщении полиции области Сконе в Twitter.

Был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка.

Как сообщает издание Sydsvenskan, в результате взрыва патрульная машина сильно пострадала. Очевидцы считали поначалу, что взорвалась новогодняя петарда. Место происшествия было оцеплено полицией, автомобиль обследовали взрывотехники. По подозрению в причастности к взрыву задержаны двое мужчин, 1991 и 1995 года рождения. Их национальность не называется. «У меня нет другой информации о задержании», — цитирует издание пресс-секретаря полиции Фредрика Братта.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон пообещал ужесточить наказание за хранение взрывчатых веществ и их использование для нападения на правоохранителей с начала 2018 года.

В начале декабря в шведском Гётеборге неизвестные закидали здание синагоги бутылками с горючей смесью. В результате атаки никто не пострадал, здание молельного дома также не получило повреждений.