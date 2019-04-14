Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Город Солсбери, где год назад отравили Скрипалей, занял первое место в рейтинге самых привлекательных для жизни городов Британии. Помимо архитектурных достопримечательностей, он стал притягателен благодаря единению местных жителей

Солсберийский собор (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году. По оценке газеты, самым привлекательным для жизни стал Солсбери.

Город, где расположен готический собор Девы Марии, «имеет выдающуюся историю и предлагает первоклассное образование», однако в этом году он был отмечен в рейтинге из-за «возрождающегося чувства коллективизма», пишет газета.

В марте прошлого года, когда специалисты по химическому оружию искали в Солсбери следы нервно-паралитического вещества «Новичок», он вряд ли мог претендовать на этот титул, отмечает Times. «Тем не менее, город пришел в норму, получив высокую оценку по большинству показателей, <…> особенно по чувству коллективизма, который помог преодолеть шок, страх и растерянность, возникшие после нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию», — говорится в статье.

Как отмечает газета, сразу после инцидента со Скрипалями городские магазины опустели, а турпоток снизился, однако сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. «Прошлый год напомнил нам о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге», — заявил настоятель собора Николас Попадопулос.