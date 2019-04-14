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Отравление Скрипалей ,  
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Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании
Город Солсбери, где год назад отравили Скрипалей, занял первое место в рейтинге самых привлекательных для жизни городов Британии. Помимо архитектурных достопримечательностей, он стал притягателен благодаря единению местных жителей
Солсберийский собор (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году. По оценке газеты, самым привлекательным для жизни стал Солсбери.

Город, где расположен готический собор Девы Марии, «имеет выдающуюся историю и предлагает первоклассное образование», однако в этом году он был отмечен в рейтинге из-за «возрождающегося чувства коллективизма», пишет газета.

В марте прошлого года, когда специалисты по химическому оружию искали в Солсбери следы нервно-паралитического вещества «Новичок», он вряд ли мог претендовать на этот титул, отмечает Times. «Тем не менее, город пришел в норму, получив высокую оценку по большинству показателей, <…> особенно по чувству коллективизма, который помог преодолеть шок, страх и растерянность, возникшие после нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию», — говорится в статье.

Как отмечает газета, сразу после инцидента со Скрипалями городские магазины опустели, а турпоток снизился, однако сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. «Прошлый год напомнил нам о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге», — заявил настоятель собора Николас Попадопулос.

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Газета также назвала самые привлекательные места для проживания в регионах страны. По версии Times, в Лондоне им стал район Собачий остров «благодаря виду на реку, отличному транспортному сообщению и относительно недорогим ценам на недвижимость». Кроме того, отмечены города Йорк на севере Англии, Данди в Шотландии, Крикхауэлл в Уэльсе, Холивуд в Северной Ирландии и т.д.

Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания в Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к их отравлению, как утверждают в Лондоне, для нападения на экс-полковника ГРУ и его дочь было использовано вещество группы «Новичок». Россия отвергает обвинения на этот счет.

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По версии британского следствия, подозреваемые в отравлении — россияне Александр Петров и Руслан Боширов, обоих Лондон считает сотрудниками российской разведки. В интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что являются «предпринимателями средней руки» и не имеют отношения к разведке, а в Солсбери приехали как туристы, чтобы «отдохнуть» и посмотреть на «знаменитый собор».

Авторы: Наталия Анисимова, Георгий Тадтаев
Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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