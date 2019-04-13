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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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У здания парламента в Белграде прошла акция протеста противников Вучича

В Белграде перед зданием Народной скупщины (парламента) на площади Николы Пашича прошла очередная акция протеста «Один на пять миллионов», участники которой требуют отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает гостелерадиокомпания РТС.

Акция началась в 15:30 (16:30 мск). Перед протестующими выступили общественные деятели и лидеры оппозиции. Организаторы представили три требования к властям: формирование совместной комиссии власти и оппозиции, которая определит условия для проведения свободных выборов; избрания нового состава регуляторного органа для электронных СМИ и назначения новых руководителей РТС. Протестующие пообещали провести новую акцию в следующую субботу, 20 апреля, в случае, если власть не ответит на требования.

После этого манифестанты устроили мирное шествие к зданию правительства.

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Акция продлилась около четырех с половиной часов. Согласно официальным данным МВД, в акции участвовали около 7,5 тыс. протестующих, передает местное издание «Вечерние новости».

Протесты в Сербии начались в начале декабря. Поводом к их проведению стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича. Оппозиция считает, что к организации нападения причастны власти. Общий лозунг «Один из пяти миллионов», под которым проходят акции в различных городах Сербии, появился после того, как Вучич заявил, что не уступит демонстрантам, даже если их будет 5 млн​.
 

Теги: Белград, протесты, Александр Вучич
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