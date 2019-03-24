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Политика ,  
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Более 1,5 тыс. демонстрантов в Белграде потребовали отставки президента
Состоявшуюся в столице Сербии акцию издание Kurir называет самой малочисленной за последнее время. Демонстрации в Белграде проходят уже шестую неделю подряд. В прошлый раз митингующим удалось занять здание нацтелерадиокомпании
Фото: Koca Sulejmanovic / EPA / ТАСС

В Белграде в шестой раз состоялась акция протеста «Один на пять миллионов», участники которой потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС. Об этом последняя сообщает на своем сайте.

Согласно официальным данным, которые оказались в распоряжении местного издания Kurir, всего на улицы столицы Сербии накануне вышли 1579 человек (кем именно была предоставлена эта информация — полицией или организаторами, — издание не уточняет). Аналогичные акции протеста также состоялись в других городах республики. Самые многочисленные, по данным Kurir, прошли в Крагуеваце (718 участников протеста), Ковине (205), Србобране (119), Смедеревска-Паланке (104) и Бачка-Паланке (101).

Название акции является своеобразным ответом ​Александру Вучичу, который ранее объявил, что не изменит свою политику «даже если пять миллионов человек выйдут на улицы».

В Белграде последняя акция под таким названием началась в субботу около 18:00 по местному времени. Уже около 20:00 она была завершена. Участники маршем прошли от площадки у философского факультета (там перед ними выступили актер Бранислав Лечич и генерал в отставке Срето Малинович) через Македонскую и Светогорскую улицы до здания РТС.

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Лечич во время своего выступления заявил, что требованиями демонстрантов являются отставка Вучича, Брнабич и Гойкович, а также увольнение руководства РТС. Кроме того, от властей он потребовал обеспечения «честных выборов в течение [ближайших] шести-девяти месяцев». В случае, если эти требования не будут выполнены, «вся Сербия соберется в Белграде в субботу, 13 апреля», пригрозил Лечич. После этого на акции протеста был исполнен гимн Сербии, а затем демонстранты минутой молчания почтили память жертв бомбардировок НАТО 1999 года.

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У здания РТС перед собравшимися впоследствии выступили те, кого на прошлой неделе задержали за акцию в здании телерадиокомпании. Протестующие тогда выдавили охрану и заняли помещения редакции. От сотрудников канала они потребовали предоставить им несколько минут эфира, однако те отказались. Митингующих из здания РТС вывела полиция. 23 марта на шествии участники этих событий заявили, что власти тогда избивали студентов, сбивая их с лестницы. Жандармы, по их словам, злоупотребляли своими полномочиями.

После этого активисты зажгли свечи и раздали собравшимся цветы по случаю годовщины бомбардировок НАТО. На этом акция протеста завершилась.

Неделю назад в рамках аналогичной акции группа демонстрантов во главе с лидерами оппозиции ворвалась в здание национальной телерадиокомпании Сербии. Его протестующие удерживали под своим контролем несколько часов. В итоге из демонстрантов здания одного за другим вывела полиция. Около полуночи акция окончательно завершилась.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Белград, акция протеста
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