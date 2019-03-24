Более 1,5 тыс. демонстрантов в Белграде потребовали отставки президента

Состоявшуюся в столице Сербии акцию издание Kurir называет самой малочисленной за последнее время. Демонстрации в Белграде проходят уже шестую неделю подряд. В прошлый раз митингующим удалось занять здание нацтелерадиокомпании

Фото: Koca Sulejmanovic / EPA / ТАСС

В Белграде в шестой раз состоялась акция протеста «Один на пять миллионов», участники которой потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС. Об этом последняя сообщает на своем сайте.

Согласно официальным данным, которые оказались в распоряжении местного издания Kurir, всего на улицы столицы Сербии накануне вышли 1579 человек (кем именно была предоставлена эта информация — полицией или организаторами, — издание не уточняет). Аналогичные акции протеста также состоялись в других городах республики. Самые многочисленные, по данным Kurir, прошли в Крагуеваце (718 участников протеста), Ковине (205), Србобране (119), Смедеревска-Паланке (104) и Бачка-Паланке (101).

Название акции является своеобразным ответом ​Александру Вучичу, который ранее объявил, что не изменит свою политику «даже если пять миллионов человек выйдут на улицы».

В Белграде последняя акция под таким названием началась в субботу около 18:00 по местному времени. Уже около 20:00 она была завершена. Участники маршем прошли от площадки у философского факультета (там перед ними выступили актер Бранислав Лечич и генерал в отставке Срето Малинович) через Македонскую и Светогорскую улицы до здания РТС.