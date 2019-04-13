Бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению камня из почки. ​Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на заявление больницы Альберта Эйнштейна (Hospital Israelita Albert Einstein) в бразильском городе Сан-Паулу.

Отмечается, что процедура прошла успешно, пациента уже перевели в собственную палату. Пеле остается под наблюдением уролога и гериатра, его состояние оценивается как «хорошее».

В начале апреля Пеле был госпитализирован в Париже после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Он был доставлен в больницу после того, как у него начались судороги и жар. Тогда госпитализация Пеле была мерой предосторожности, заявляли врачи.

В январе 2018 года появилась информация, что Пеле попал в больницу после того, как упал в обморок из-за истощения. Однако позднее представитель футболиста опроверг его госпитализацию. В июне прошлого года Пеле из-за проблем со здоровьем не смог выступить в МГУ им. Ломоносова.



Пеле выступал за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Футболист трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

