Представитель Пеле опроверг госпитализацию футболиста

Представитель бразильского футболиста Пеле опроверг его госпитализацию и назвал «ложными новостями» сообщения о том, что бывший спортсмен упал в обморок из-за истощения. Об этом он рассказал агентству Reuters.



По его словам, 77-летний бывший футболист сейчас отдыхает у себя дома около города Сантус в Бразилии. «Ему просто не хотелось отправляться в долгое и полное стресса путешествие в Лондон, туда и обратно. Кто знает, сколько людей и самолетов в аэропорту», — сказал представитель футболиста.



О госпитализации Пеле из-за того, что он упал в обморок, сообщили в пятницу, 19 января, в британской Ассоциации футбольных журналистов. Он должен был приехать в Лондон на ужин в свою честь, который пройдет 21 января. В ассоциации заявили, что в больнице, в которую он был госпитализирован, провели обследования. Они выявили, что у футболиста «сильное истощение». «К счастью, нет данных, указывающих на то, что речь идет о чем-то более серьезном, чем усталость», — сказали в ассоциации.



Пеле неоднократно госпитализировали. У него были выявлены проблемы с печенью и простатой. Также он перенес операцию на бедре.

Настоящее имя Пеле — Эдсон Арантис ду Насименту. Он единственный футболист на планете, который выиграл три Кубка мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле завершил спортивную карьеру в 1977 году.