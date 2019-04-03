Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.

По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Пеле доставили в больницу после того, как у него начались судороги и жар.

В окружении Пеле порталу заявили, что его госпитализация была мерой предосторожности.

В январе 2018 года появилась информация, что Пеле попал в больницу после того, как упал в обморок из-за истощения. Однако позднее представитель футболиста опроверг его госпитализацию. В июне Пеле не смог выступить в МГУ им. Ломоносова из-за проблем со здоровьем

Пеле играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Футболист три раза становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.