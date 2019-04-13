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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Протесты во Франции ,  
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В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Полиция в Тулузе применила слезоточивый газ против участников протестной акции «желтых жилетов». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Среди протестующих были люди в черном и в масках, скрывающие лица. Они вступили в столкновение с полицией, после чего стражи порядка попытались оттеснить толпу. Для этого им пришлось применить слезоточивый газ.

Отмечается, что данная демонстрация не была согласована префектурой департамента Верхняя Гаронна. В Париже аналогичная акция проходит относительно спокойно, без значительных инцидентов. 

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter предупредил россиян, находящихся во Франции, о беспорядках и столкновениях с полицией во время протестов «желтых жилетов».

Текущая демонстрация «желтых жилетов» стала 22-й по счету. Такие акции проводятся в ряде городов Франции каждую субботу с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции. Несмотря на это, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки  

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал принять «сильные взаимодополняющие решения» для того, чтобы беспорядки и насилие на акциях «желтых жилетов» в Париже больше не повторялись. Премьер-министр Эдуар Филипп пообещал снизить налоги французов, чтобы преодолеть кризис «желтых жилетов».

Теги: Франция, Тулуза, протесты, полиция, слезоточивый газ
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