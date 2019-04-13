У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля

У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля

Взрыв у посольства России в Киеве произошел из-за разрыва высоковольтного кабеля, сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о взрыве у дипучреждения. Полиция начала проверку, а позднее получила информацию от «Киевэнерго», что в этом месте произошел разрыв кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

«В результате происшествия никто не пострадал, только повреждена мостовая», — говорится в сообщении. Полиция также проверяет информацию об обесточивании терминала и путепровода.

В ноябре митингующие из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе забросали посольство России в Киеве дымовыми шашками. Активисты также попытались поджечь шины, однако правоохранительные органы этому помешали. СК России возбудил два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).



