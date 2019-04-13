Ученые назвали правильный завтрак для больных диабетом

Для людей с диабетом 2-го типа подходит низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров, который помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня. К такому выводу пришел профессор Джонатан Литтл из Университета Британской Колумбии в Канаде, пишет Medical Express.

По его словам, резкое повышение сахара в крови после завтрака у людей с этим заболеванием обусловлено выраженной инсулинорезистентностью по утрам в сочетании с типичной европейской едой — кашей, тостами, фруктами, — которая содержит много углеводов. По его словам, скачок сахара можно предотвратить, принимая пищу с высоким содержанием жиров.

Он провел эксперимент, в ходе которого участники исследования в один день ели на завтрак омлет, а в другой — овсяную кашу или фрукты. Остальные приемы пищи на протяжении двух дней не отличались. По словам Литтла, исследование показало, что употребление завтрака с высоким содержанием жиров улучшило показатели глюкозы в течение последующих 24 часов.