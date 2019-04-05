В США обнаружили связь неполноценного питания и преждевременной смерти

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В мире значительная часть смертей вызвана заболеваниями, связанными с неполноценным питанием. К такому выводу пришли исследователи Института измерения и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон.

В Восточной Европе самый высокий уровень смертности из-за неполноценного питания оказался в России, Белоруссии и на Украине.

Ученые с 1990 по 2017 год изучали особенности питания населения в 195 странах мира. Всего они учитывали 15 основных факторов, влияющих на неполноценность диеты, включая уровень потребления соли и сахара.

Так, высокое потребление натрия (3 млн смертей в 2017 году), низкое потребление цельнозерновых продуктов (3 млн) и фруктов (2 млн смертей) становились главными диетическими факторами, влияющими на ​преждевременную смертность. Если раньше считалось, что потребление соли, сахара и жиров негативно сказывается на состоянии организма, то теперь исследователи заявляют, что именно недостаток этих элементов ведет к заболеваниям.