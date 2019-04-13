Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева «Горячая линия» виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.

Суд установил, что «Горячая линия» не обратилась с заявлением о внесении сведений о ней в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, и совершила административное правонарушение по ч. 1 ст. 19.34 КоАП.

«Мы, конечно, не согласны с решением суда и будем обжаловать», — говорится на сайте другой правозащитной организации Пономарева «За права человека».

В феврале Минюст внес учрежденный Людмилой Алексеевой фонд «В защиту прав заключенных», «Горячую линию» и «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. Впервые «За права человека» попала в список иноагентов в конце 2014 года.